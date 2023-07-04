Başkan Çolakbayrakdar: 'Türkiye'ye örnek olacak proje ile yine yüzleri güldürmeye devam edeceğiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ile birlikte belediye bünyesinde faaliyet gösterecek olan ve açılışına gün sayan ‘Dost Market’i ziyaret etti. Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örnek bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek; “Amacımız, Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır” dedi.

Meclis üyelerine Seyrani Mahallesi’ndeki açılışına gün sayan Dost Market’in nasıl işleyeceği hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, mağazanın gülü olarak nitelediği ve Sosyal Market çalışanı down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi. Başkanla keyifli muhabbet eden ve ‘Başkanımızı çok seviyorum’ diyen Ahmet Özlü, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Raflarda yerini alan ürünleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, marketten Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye’ye örnek olan hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan sınırları içerisinde tespit edilmiş ailelerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. ‘Kocasinan Gönüllüsü’ adı altındaki tüm hayırseverlerimizle el birliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Bu doğrultuda yine örnek olacak ‘Dost Market’imizle Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Mağazamıza, ürünlerimiz gelmeye başladı ve en kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Meclis üyeleri ise Başkan Çolakbayrakdar’ın ilçeye güzel yatırımlar yaptığını belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza’da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Yeni açılacak olan Dost Market’te ise aynı uygulama ile ihtiyaç sahipleri, kendi adlarına alacakları ‘Dost Eli’ kartı ile marketteki gibi alışveriş keyfini yaşamaya başlayacak.