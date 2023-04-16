Başkan Çolakbayrakdar: 'Uzatmadık el, dokunmadık gönül kalmayacak'

Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılında hizmete sunduğu Sosyal Market, daha da profesyonel hale getirilerek, yeni ismiyle 'Dost Mağaza' olarak hizmet vermeye başladı. Mağazada ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzlerini gülümsetmek için Dost Mağazanın raflarını bayramlık kıyafetlerle donatmaya devam ettiklerini belirterek 'Hizmetlerimizle Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz' dedi.

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  • 16.04.2023 14:01
  • Güncelleme: 16.04.2023 15:22
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Uzatmadık el, dokunmadık gönül kalmayacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin 2017 yılında hizmete sunduğu Sosyal Market, daha da profesyonel hale getirilerek, yeni ismiyle ‘Dost Mağaza’ olarak hizmet vermeye başladı. Mağazada ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzlerini gülümsetmek için Dost Mağazanın raflarını bayramlık kıyafetlerle donatmaya devam ettiklerini belirterek; “Hizmetlerimizle Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz” dedi.

Yenimahalle’deki Bekir Yıldız Bulvarı’nın üzerinde bulunan ‘Dost Mağaza’yı ziyaret edip, ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, mağaza çalışanı down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi. Onunla sohbet edip, ürünleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market’i, daha da profesyonel hale getirilerek, ‘Dost Mağaza’ olarak hizmet vermeye başladığını söyledi. Çocukların yüzlerini gülümsetmek için Dost Mağazanın raflarını bayramlık kıyafetlerle donatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayında yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarına dikkat çekerek; “Kocasinan Belediye’mizin ihtiyaç sahiplerine hizmet vermiş olduğu Sosyal Market’i, daha da profesyonelleştirip, ‘Dost Mağaza’ ismine dönüştürdük. Dost Mağazamızda; kadın, erkek, genç ve yaşlı gibi her yaş grubunun A’dan Z’ye kıyafet ihtiyacının karşılayacağı bir mağazadır. İçinden bulunduğumuz süreç nedeniyle Sosyal Market’imizde devam ediyor. Deprem bölgesinden şehrimize gelen kardeşlerimize hizmet veren Sosyal Marketimiz, aynı zamanda ‘Kardeş Belediye’ Türkoğlu’nda da depremzede kardeşlerimizin yaralarını sağmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İleriki zamanlar da buraya ekleyeceğimiz ‘Dost Market’imizle Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımını da artırarak devam eden Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza’da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren markette Ramazan Bayramı öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor.

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İHA

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