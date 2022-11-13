Başkan Çolakbayrakdar: 'Vatandaşlarımıza, daha güzel yaşam olanaklarını sağlıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde yapılan bisiklet yolu, yeni yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha güzel yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

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  • 13.11.2022 10:54
  • Güncelleme: 13.11.2022 13:33
Başkan Çolakbayrakdar: 'Vatandaşlarımıza, daha güzel yaşam olanaklarını sağlıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi’nde yapılan bisiklet yolu, yeni yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha güzel yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

Beyazşehir Mahallesi’nde yapılan bisiklet yolu, yeni yol, asfalt ve kaldırım ile yeni yeşil alan gibi çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını vurguladı. Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Beyazşehir Mahallesi’ndeki Hereke Caddesi’nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hereke Caddesi’nde asfalt yenileme ve yeni yol yapım çalışmalarını tamamladık. Yol yapım çalışmasıyla birlikte sadece araç trafiğinin değil, yaya trafiğinin yanı sıra bisiklet yolunun da olduğu bir yol yaptık. Hereke, Koçkaya ve Çınarbaşı Caddesi’nin asfalt, bisiklet yolu ve kaldırımlarını tamamladık. Hayırlı olsun. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları bir bir yerine getiriyoruz ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlayarak, vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam olanaklarını sağlıyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Beyazşehir Mahallesi’nde 3 caddeye toplam 19 bin 850 ton ariyet dolgu, 10 bin 200 ton temel malzeme ve 5 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca bin 200 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki bisiklet yolu ise bölgeye ayrı güzellik kattı.

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İHA

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