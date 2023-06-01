Başkan Çolakbayrakdar 'Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz'

Kocasinan Belediyesi'nin Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini en hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

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  • 01.06.2023 10:57
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:35
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Başkan Çolakbayrakdar 'Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini en hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Osmangazi Mahalle’mizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi bu yılda sezona çok hızlı başladık. İnşallah bütün hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bölgede yeni yapılan evlerin çevre düzenlemesini ve yollarını yapıyoruz. Eşzamanlı olarak altyapı çalışmalarıyla birlikte asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kocasinan’ın her bir bölgesinde buradaki gibi yoğun şekilde sergilediğimiz performansımızı diğer mahallelerimizde de devam ettiriyoruz. Çalışmalar sonunda mahallemiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek. İlçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir” diye noktaladı.

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İHA

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