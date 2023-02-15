Başkan Çolakbayrakdar: 'Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz'

Kocasinan Belediyesi, afet bölgesinde mobil mutfak, mobil yatakhane, temizlik ve iş makineleri gibi her alanda destek olurken bir yandan da Kayseri'ye gelen depremzedelerin yemek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremin yaralarını sarmak için herkesin elinden geleni yaptığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün Türkiye, tek yürek oldu' dedi.

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  • 15.02.2023 12:34
  • Güncelleme: 15.02.2023 14:03
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, afet bölgesinde mobil mutfak, mobil yatakhane, temizlik ve iş makineleri gibi her alanda destek olurken bir yandan da Kayseri’ye gelen depremzedelerin yemek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremin yaralarını sarmak için herkesin elinden geleni yaptığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün Türkiye, tek yürek oldu” dedi.

Deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için ilk andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğini ve devletin tüm birimleri bölgede çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdadır. Bütün Türkiye, tek yürek oldu. Tüm gücümüzle depremzedelerin yanındayız. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız. Kocasinan Belediyesi olarak deprem bölgesinde mobil mutfak, mobil yatakhane, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle deprem bölgelerinden Kayseri’ye tahliye edilerek devletin yurtlarına, misafirhanelere ve vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedeler için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 24 saat esasına dayalı olarak yemek ve çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Yine Kocasinan Akademi gönüllü kursiyerler tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılması için kışlık giysi dikiliyor. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

Tarihin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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