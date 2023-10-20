Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni bulvar ile şehrin trafik yükünü azaltacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’nde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yeni bulvarda asfalt çalışmalarını takip etti. Yapılan projelerle Kocasinan’ın çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehir içi trafiğine alternatif yeni bulvarlar yaptıklarını ve bu yeni bulvar ile şehrin ciddi manada trafik yükünü azaltacaklarını söyledi.

Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki yeni bir ulaşım aksında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarını kontrol etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, onlara kolaylıklar diledi. Yeni bulvar ile bölgenin değerine değer katacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bir tarafımızda Yenidoğan bir tarafımızda Ziyagökalp Mahalle’mizin fiziki olarak ortasından geçen 50 metre genişliğindeki Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda asfalt çalışmaları geçekleştiriyoruz. Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Bekir Yıldız Bulvarı’na devam edecek olan 50 metre genişliğindeki aks, trafik yükünü ciddi manada alacak olan bir güzergâhtır. Hem de burada alışılagelmiş trafik düzeni, bundan sonra daha efektif olarak kullanılacak bir hale gelecek. Ayrıca Bağdat Caddesi’nden gelecek olan aks da buradan devam edecek. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinden sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünü azaltacak olan bu güzergah, şehrimizin ciddi manada trafik akışını hızlandıracak. Yapılan yolların kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Her bir yaptığımız yeni yol ve yeni bulvar, hız yapmamayı gerektiriyor. Yeni yapılan yollarda hız yapmayıp, trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerimize teşekkür ediyorum. Daha konforlu ulaşım için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bulvarın 1.etap çalışmasına toplam 10 bin 750 ton ariyet dolgu, 6 bin 500 ton temel malzeme ve 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor.