Başkan Çolakbayrakdar 'Yeni parklar Kocasinan'ı daha da güzelleştirecek'

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne görseli zengin ve seyirlik çok fonksiyonlu bir park kazandırıyor. Park çalışmasını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her geçen gün Kocasinan'a yeni parkların kazandırıldığını belirterek, yeni yapılan parkların Kocasinan'ı daha da güzelleştireceğini vurguladı.

PAYLAŞ
  • 03.07.2023 12:06
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:18
  • 36
Başkan Çolakbayrakdar 'Yeni parklar Kocasinan'ı daha da güzelleştirecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ne görseli zengin ve seyirlik çok fonksiyonlu bir park kazandırıyor. Park çalışmasını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her geçen gün Kocasinan’a yeni parkların kazandırıldığını belirterek, yeni yapılan parkların Kocasinan’ı daha da güzelleştireceğini vurguladı.

Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yeni bir parkın daha inşaatına başladık. İnşaatı tamamlandığında görseli zengin bir parkı, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Özellikle parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yeni yaptırımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni yaptığımız parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Açılış Programı'na katıldı

Büyükkılıç, 'Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak'

Büyükkılıç, “Buralar sizlerin bilgi birikimiyle ayrılacağı yer olacak”

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Yahyalı Soğulcak Yaylası Trap atışları yapıldı

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Hayvanat Bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

DAHA FAZLA
Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde bayramlaşma programı yapıldı

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

ERÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi