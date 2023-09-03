Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 197. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında 'Toplumun huzuru için çalışan Zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır' dedi.

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  • 03.09.2023 12:20
  • Güncelleme: 03.09.2023 12:49
Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 197. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Toplumun huzuru için çalışan Zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır” dedi.

Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına Zabıta gelmektedir. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Toplumun huzuru için çalışan Zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şükür Allah’a toplumsal olarak yapılması gereken neyse bunları yapma gayreti içerisinde olduk. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan Zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde Zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var. Huzurumuz daim olsun. Özveriyle çalışan tüm Zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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