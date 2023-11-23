Başkan Çolakbayrakdar, 'Zengin kütüphanelerle dolu bir şehir inşa ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ne kazandırılacak Sinan Kütüphanesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle geleceğin teminatı gençler başta olmak üzere Kocasinan'da yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini vurguladı.

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  • 23.11.2023 12:08
  • Güncelleme: 23.11.2023 12:08
Başkan Çolakbayrakdar, 'Zengin kütüphanelerle dolu bir şehir inşa ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’ne kazandırılacak Sinan Kütüphanesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle geleceğin teminatı gençler başta olmak üzere Kocasinan’da yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini vurguladı.

Yenişehir Mahallesi’nde yapımı devam eden Sinan Kütüphanesi’nin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yenişehir Mahallesi’ndeki Sinan Kütüphane’mizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal tesisimizde bulunan kütüphane, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin gelip ders çalışabilecekleri, değişik kaynaklardan eğitim alabilecekleri özellikle gençlerimizin istifade edebileceği bir merkez olacak. İnşaat faaliyetleri devam ediyor. En kısa sürede iç tefrişat çalışmalarını tamamlayıp, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Sadece fen işleri, park bahçe, temizlik gibi rutin belediyecilik alanında değil, her alanda vatandaşın hayatına dokunan projeleri hayata geçirip, onların daha mutlu ve daha nitelikli bir yaşam sağlayabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada ihtiyacı olan bir Sinan Kütüphanesi’ni en kısa süre içerisinde hayta geçirmiş, bölgenin istifadesine sunmuş olacağız. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.

Kayserispor sevdalısı Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında karşılaştığı çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

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İHA

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