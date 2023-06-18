Başkan Çolakbayrakdar: 'Ziyagökalp'e hem çocuk kulübü hem de daha güzel park kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde başlatılan mevcut parkları yenileme çalışmaları çerçevesinde Ziyagökalp Mahallesi’nde Kuzulu Parktaki çalışmaları inceledi. Daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin uğrak mekanı olan parkı, yeşil alan ağırlıklı tüm sosyal donatılarıyla yenileyeceklerini ve semt konağını da Çocuk Kulübü’ne dönüştüreceklerini söyledi.

İnceleme sırasında yoğun ilgisiyle karşılaştığı bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken diğer yandan ise mevcut parkları yeşil alan ağırlıklı daha fonksiyonel hale getirdiklerini vurguladı. İlçe genelinde fiziki mekanların daha güzel olmasına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Ziyagökalp Mahallesi’ndeki Kuzulu Parkı yeniliyoruz. Başladığımız yenileme çalışması çerçevesinde hem içerdeki sert zeminin yenilenmesi hem de yeşil ağırlıklı olarak sosyal donatılarını değiştiriyoruz. Yoğun bir şekilde kullanılan bu parkın spor alanları, halı sahası ve diğer bölümleri de yenileniyor. Gençlerin uğrak mekanı olan parkın yanındaki Çocuk Kulübü tesisiyle entegre olacak bir alan olacak. Semt konağımız en yakın zamanda Çocuk Kulübü haline gelecek ve çocuklarımızın sanat etkinliklerinin olacağı bir mekan olacak. Amacımız; herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarı ise mahallenin sosyal yaşamına renk katan parkları daha da güzelleştirdiği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.