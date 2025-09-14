Başkan Çolakbayrakdar, '200 milyonluk ulaşım yatırımıyla tarihi bir bulvar kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediyesi, bütçesinden 200 milyon liralık yatırımla yapılan yeni bulvarın yapımında sona yaklaştı. Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi’nden geçerek Osman Kavuncu Bulvarı’nı Erkilet Bulvarı’yla kesintisiz bağlayacak 3,5 kilometrelik yeni bulvarda, 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton dolgu kullanıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın kalbine ulaşımın en modern aksını inşa ediyoruz. Şehrimize yepyeni bir bulvar kazandırmaya artık sayılı günler kaldı. Şu anda asfaltlama çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlayacağımız bu çalışmaların ardından yolumuzu trafiğe açmış olacağız. Bu yol, mevcut güzergâha göre 6,5 kilometrelik bir tasarruf sağlayacak. Yani yeni güzergâh sayesinde hem zaman hem de yakıt açısından büyük kolaylık yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yolun güzergâhını da şöyle anlattı: “Osman Kavuncu Bulvarı’ndan başladığınızda Ihlamur Köprüsü’nü ve Matbaacılar Sitesi’ni geçtikten sonra Bekir Yıldız Bulvarı’na ulaşıyorsunuz. Bekir Yıldız Bulvarı’ndan da Mithatpaşa’daki şu an bulunduğumuz noktadan arkamda yer alan Erkilet Bulvarı’na bağlanmış oluyorsunuz. Aslında bu yol, Osman Kavuncu’dan başlayarak Kuzey Çevreyolu’na kadar uzanacak ana güzergâhımızın bir parçasıdır. Bu aksı etaplar hâlinde tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bugün çalışmalarını sürdürdüğümüz etap ise yaklaşık 3,5 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Bu bölümde; 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton ariyet dolgu kullanılacak. Ayrıca bu bulvar için Kocasinan Belediyemizin bütçesinden 200 milyon TL harcama yapılmış olacak.”