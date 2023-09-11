Başkan Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinde öğrencilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde Zekiye Has İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yeni eğitim ve öğretim döneminin hatırlı olmasını diledi.

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  • 11.09.2023 16:02
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:06
Başkan Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinde öğrencilerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde Zekiye Has İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yeni eğitim ve öğretim döneminin hatırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü dolayısıyla Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Zekiye Has İlkokulu’nda düzenlenen törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Eğitim hayatının başladığı için heyecan ve sevinç içerisinde olan öğrenciler, şiirlerini okudu, düzenlenen yarışmalara katıldı.

İlk ders ziliyle birlikte sıralarındaki yerlerini alan öğrencileri protokol üyeleriyle birlikte sınıflarında ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara hediyeler takdim etti.

Yapmış olduğu konuşmada 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Öncelikle sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim dönemi olmasını diliyorum. Hem bu şehrin hem bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza zihin açıklığı diliyorum. Çocuklarımızın İstiklal Marşı’nı okurken coşkusunu duyunca geleceğimiz adına bir kez daha ümidimiz arttı. Çünkü gözlerindeki parıltı, içlerindeki neşe seslerine yansıyordu. Bu ışıltının bir yıl boyunca sürmesini diliyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasında bir müjdeyi de açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak okullarda hijyen temizlik faaliyetleri yürütüyorduk ama Kovid-19 döneminde eğitime ara verilmesinden dolayı uygulamayı durdurmuştuk. Çocuklarımızın sağlığı için tekrardan okullarda hijyen temizlik çalışmalarımıza başlıyoruz. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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