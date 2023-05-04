Başkan Çolakbayrakdar, 45 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi'ndeki 45 yıllık tapu sorununda sona yaklaştığını söyledi.

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  • 04.05.2023 12:37
  • Güncelleme: 04.05.2023 13:10
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Başkan Çolakbayrakdar, 45 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ndeki 45 yıllık tapu sorununda sona yaklaştığını söyledi.

Yemliha Mahallesi’nde 45 yıllık tapu hasreti çeken vatandaşların tapu sorununu çözmek için 5 yılı aşkındır üzerinde çalıştıklarını ve son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “5 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığımız bu çalışma, nihayete eriyor. O zaman mevcut Yemliha Belediyesi, 1978-1986-1987-1989 ve son olarak 2001 yıllarında arsalarını vatandaşa satmış ama tapulandırma noktasında süreçten veya başka nedenlerden dolayı bir şekilde tabulaştırılamamış. Yani o muhtelif dönemlerde arsalar vatandaşa satılmış ama arsalar tabulaştırılamamış. Bu arsaların mülkiyeti, o dönemde Maliye Hazinesine kayıtlı duruyor ama Yemliha Belediyesi, o dönemin şartlarında sattığı arsaların parasını almış. Vatandaş ise aldığı arsaları hem ekiyor hem de üzerine ev yapmış. 1978’den bu yıla kadar devam eden 45 senelik bir süreç var. 45 senedir, bir sorun var. Zaman içerisinde bu arsaların mülkiyeti, TOKİ’ye geçmiş. Biz, şuanda TOKİ ile protokolleri ve anlaşmaları yapıyoruz. Bizim Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 5 bin 534 metrekare alanı TOKİ’ye verirken karşılığında Yemliha’daki 37 bin 724 metrekare alanı alıyoruz. Bu arsalar ile ilgili şuana kadar tespit edebildiklerimiz, eğer yine böyle arsası olan vatandaş var ise o günkü şartlarda elinde evrakı olan, kaydını ispat edebilen veya o zamanda Yemliha Belediyesi’nin encümen kararları olanlara tapularını devir edeceğiz. Allah nasip ederse 45 yıllık sorunu çözebilmenin son noktasına geldik. Belediye meclisimizde de TOKİ ile devir takas işlemleri ile vatandaşla olan devir takas işlemleri yapabilmesi için encümene yetki talep ediyoruz. Yemliha kardeşlerimizin, 45 yıllık sorununu çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mayıs ayı meclis toplantısında yer alan mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Kocasinan Yemliha Mahallesi’nde bulunan 49 adet parsel ile mülkiyeti belediyeye ait Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 3 adet parselin başa baş takas edilip edilmeyeceği, takas edilip edilmeyeceği, takas edilmesi durumunda, 49 adet taşınmazın mevcut durumlarıyla Yemliha Belediyesince devir sözleşmesi yapılan hak sahiplerine devrinin yapılabilmesi ve yine aynı parsellerde imar uygulamaları sonucunda oluşacak parsellerin hak sahiplerine devrinin yapılabilmesi ve yine aynı parsellerle ilgili her türlü tasarrufun kullanılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

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İHA

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