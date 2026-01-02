Başkan Çolakbayrakdar, 'Açılmadık yol bırakmıyoruz'

  • Haberler
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının ilk dakikasından itibaren yol çalışmasına başladıklarını vurgulayarak, 'Kırsal mahallelerimizden şehir merkezine kadar tek bir kapalı yol, mağdur olan tek bir hemşehrimiz kalmasın diye teyakkuzdayız girilmedik sokak, açılmadık yol bırakmıyoruz' dedi.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kar temizleme ekiplerini de harekete geçirdi.  Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının ilk dakikasından itibaren yol çalışmasına başladıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kar yağışı berekettir, rahmettir; zahmete dönüşmemesi için tüm ekiplerimizle 7/24 görevimizin başındayız. Kar yağışının ilk dakikasından itibaren yolları açıyor, buzlanmaya karşı önlemlerimizi alıyoruz. Kırsal mahallelerimizden şehir merkezine kadar tek bir kapalı yol, mağdur olan tek bir hemşehrimiz kalmasın diye teyakkuzdayız; girilmedik sokak, açılmadık yol bırakmıyoruz. Gönlümüz bir, yolunuz her daim açık olsun” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

