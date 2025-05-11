Başkan Çolakbayrakdar, anneler gününde 109 yaşındaki Şemsi Kılıç ile bir araya geldi

Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde ikamet eden Şemsi Kılıç’ın gelini Selma Kılıç, Başkan Çolakbayrakdar’ın sosyal medya hesabına, “Merhaba Ahmet Bey, Anneler Günü’nde 109 yaşındaki kayınvalidemi ziyaret ederek mutlu edebilir miyiz?” diye yorum yazdı. Başkan Çolakbayrakdar da eşiyle birlikte 109 yaşındaki Şemsi Kılıç’ın evine misafir oldu.

Sarız’ın yaylalarında ömrünü geçirdiğini, sağlığını ise doğal beslenmeye borçlu olduğunu dile getiren Şemsi Teyze, çok çalıştığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle, aynı zamanda yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında annelerimizin bizdeki yeri sadece bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Hepimiz bir annenin evladıyız. Yüce dinimiz, Ayet-i Kerime’de ‘Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.’ buyurmuştur. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz de, ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır.’ diyerek anneye saygıyı emretmiştir. Henüz doğmadan bizler için fedakârlık gösteren annelerimiz, yaşamları boyunca aynı hassasiyetle bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projemizi onlar için yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve hürmetlerimi sunarım.”

Selma Kılıç (53) ise kayınvalidesinin Başkan Çolakbayrakdar ile çok tanışmak istediğini, bu nedenle sosyal medyaya yazdığını ve geri dönüş alınca çok mutlu olduklarını belirterek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.