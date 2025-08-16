Başkan Çolakbayrakdar 'Arama kurtarma operasyonları için önemli malzemeler tedarik edilmiştir'

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği tarafından desteklenen ‘Gökbörü yanında, tehlike uzakta’ projesi kapsamında Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği’ne ekipman teslim töreni düzenlendi. Gökbörü Derneği’ne acil durumlar ve arama kurtarmada kullanılmak üzere ekipman ve araç teslimi gerçekleştirildi.

Kayseri Valiliği tarafından tahsis edilen aracı kullanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sayın Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gökbörü'nün teknik altyapısını güçlendirmesi sayesinde, arama kurtarma operasyonları için kritik öneme sahip malzemeler şu anda tedarik edilmiştir. Bu malzemelerin ne kadar kıymetli olduğunu, özellikle deprem gibi felaketlerde gördük. Büyük aletlerle yapılamayan işler, bu küçük el aletleriyle başarıyla tamamlanabilmektedir. Bu nedenle, arkadaşlarımız bu malzemelerin kullanımıyla ilgili eğitimler alacaktır. Olası bir olağanüstü durumda, insanların kurtarılması için gereken her şeyi hazır bir şekilde yapabileceklerdir. Gökbörü gibi bu alanda faaliyet gösteren birçok gönüllü arama kurtarma ekibi bulunmaktadır. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Umarım bir daha bu tür olağanüstü durumlar yerine, daha güzel ve iyi günlerde bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.