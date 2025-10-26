Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık, artık yeni bir mahalle olacak” 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Argıncık Mahallesi’nin tarihi ve yapısal özelliklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık Mahallesi, kendi özelinde özel bir mahalle, özel bir bölge. Çünkü burası öncesinde ‘Argıncık Belediyesi’ adıyla kendine münhasır bir belediyesi olan bir yerdi. Daha sonra süreç içerisinde belediye kapatıldı ve burada birden fazla mahalle bulunuyordu. Biz bu mahalleleri birleştirerek bir Argıncık ve bir Alsancak Mahallesi olarak yeniden düzenledik. Eski Argıncık bölgesindeki mahalleler artık iki mahalle olarak yoluna devam ediyor. Bir mülk sahibinin yüz-yüz elli metrekare arsası var ama üzerinde üç, hatta beş daire bulunuyor. Kentsel dönüşümde bu kişiye aynı sayıda daire verilemiyor. Vatandaş da haklı olarak ‘Oğlum, kızım nerede oturacak?’ diyor. Bu sebeple anlaşmalar sonuç vermedi. Artık köklü bir değişim yapmanın zamanı geldi. İçinde bulunduğumuz alandan itibaren sağ tarafta kalan 630 bin metrekarelik bölge ilk etapta dönüşüme girecek. Bu, diğer tarafların yapılmayacağı anlamına gelmez. Bu sürecin sonunda yeni bir Argıncık kuracağız. Mevcut imar planlarını iptal ediyor, sıfırdan modern, planlı bir mahalle oluşturuyoruz. Yeni plan çerçevesinde, yollar, caddeler, parklar, yeşil alanlar, okullar ve sosyal donatılarla donatılmış çağdaş bir yerleşim alanı inşa edilecek. Argıncık artık tolerans hakkını kullandı. Kırk yıl bekledi, artık dört gün bile beklemeye tahammülü yok. Planlarımız onaylandıktan sonra hızlıca harekete geçeceğiz. Eğer bu sürece engel olan olursa, biz kanunun bize verdiği tüm yetkileri vatandaş lehine kullanacağız. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, geleceğimizin beklemeye hakkı yok. Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm sürecinin temelini vatandaşların rızasının oluşturduğunu belirterek, “Bu işin temeli vatandaş anlaşmalarıdır. Vatandaş anlaşmalarıyla süreç hızlanır; yatırımcı gelir, yapılaşma başlar. Uğurevler, Seyrani, Yenidoğan, Yunusemre, Ahievran ve Ziyagökalp mahallelerinde nasıl başarı sağladıysak, burada da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ancak hakkına razı olmayanlar süreci yavaşlatıyor ve bu durum en çok burada yaşayan vatandaşları mağdur ediyor. Ofiste görevli arkadaşlarımız sürecin nasıl işleyeceği hakkında sizleri bilgilendirecek. Mülkiyet sahipleriyle birebir görüşmeler yapılacak. Bu süreci tamamen Kocasinan Belediyesi olarak biz yürüteceğiz, dışarıya ihale edilmeyecek. Çünkü vatandaşın derdini en iyi biz anlıyoruz. Kocasinan Belediyesi personeli yani sizin evlatlarınız sahada olacak ve çözümü birebir üretecek” ifadelerini kullanıdı.

“KAYSERİ’NİN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Argıncık’ta başlayacak dönüşümün sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacağını, çevredeki mahalleleri de kapsayacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu dönüşüm, Kayabaşı, Fevzioğlu ve Tanpınar Mahallelerini de etkileyecek. Kayseri’nin kalbinde yepyeni, planlı, güvenli ve modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu, sadece bir dönüşüm değil; Kayseri’nin geleceği için tarihi bir dönüm noktasıdır. Emin adımlarla, hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu sürecin sağlıkla ve başarıyla tamamlanması nasip olur” şeklinde konuştu.