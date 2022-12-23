Başkan Çolakbayrakdar, Bakan Soylu ile görüştü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ankara’da makamında ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar ve Bakan Soylu, Kocasinan ilçesine kazandırılacak yeni projeler ile ilgili istişarede bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettim. Sayın Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından ilçemize kazandıracağımız yeni müjdelerle dönüyoruz. Yeni müjdelere hazır olun” ifadelerine yer verdi.