Başkan Çolakbayrakdar: 'Bayramhacı'daki termal kaplıcayı şehrimize kazandıracağız'

 İstanbul'da başlayan Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı'yı termal kaplıca merkezi haline getireceklerini söyledi.

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  • 10.12.2022 16:13
  • Güncelleme: 10.12.2022 16:13
Başkan Çolakbayrakdar: 'Bayramhacı'daki termal kaplıcayı şehrimize kazandıracağız'

“Dünya pazarında bir lokasyon neden olmasın?” diyen Çolakbayrakdar, “Cennet gibi vatanda yaşıyoruz, kıymetini bilmemiz lazım” dedi.
 
İstanbul Yenikapı’da 8 Aralık’ta başlayan Kayseri Tanıtım Günleri etkinliği devam ediyor. Valilik ve belediyeler başta olmak üzere firmalar ve sivil toplum kuruluşlarının kentin zenginlikleriyle ilgili kurdukları stantlar Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Kocasinan Belediyesi standında soruları cevaplayan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri için el ele verip çalıştıklarını söyledi. “Kayseri olarak İstanbul’dayız” diyen Çolakbayrakdar, “Kayserili olup da İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin memnuniyeti var. Yaşadığınız yer cennet bile olsa doğduğunuz toprakla bağ kurarsınız. Onları bir nebze olsun Kayseri’ye götürmüş, havasını solutmuş olduk. Buraya yalnızca Kayserililer gelmiyor, İstanbul’daki insanlar geliyor ve yanında da eşini dostunu getirebiliyor. Kayserimizin güzelliklerini burada tanıtma imkanımız varken hemşehrilerimiz de bunun gururunu yaşıyor. Şehrin tarihinin başladığı yerdesiniz diyoruz; bunu Kültepe sebebiyle söylüyoruz. Birileri de bunu merak ediyor ve gelmek isterler. Gevher Nesibe Şifahanesi, bizim dönemimizde terapiyle şifa veren bir yer olduğunu gösteriyoruz. Burayı muhakkak gelip görmeliler, burada Kayseri’nin güzelliklerini, yaşanacak yerlerini, kültür hazinesinde neler var görmüş olacaklar” dedi. 

‘BAYRAMHACI’DAKİ TERMAL KAPLICAYI ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ’

İlçeye bağlı Bayramhacı Mahallesinde bulunan termal kaplıcanın şehre kazandırılacağını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan dediğimiz zaman şehrin merkezinde, metropol bir ilçeyi görüyoruz. Bayramhacı’da termal kaplıcamız var, yanında da gölet var. Burayı termal bir merkez olarak şehrimize kazandıracağız. Dünya pazarında bir lokasyon neden olmasın. Cennet gibi vatanda yaşıyoruz, kıymetini bilmemiz lazım. Bununla ilgili de bir şeyler geliştirmemiz lazım. El ele vererek Kayseri için her şeyi yapabiliriz. Erciyes gibi bir potansiyelimiz var. Bayramhacı’yı da birleştirelim bir merkez olsun. Mutfak kültürümüz bakılınca karbonhidrat ağırlıklı ama beceri isteyen bir mutfaktır. Bizim mutfağımız bir o kadar caziptir. Büyük bir zenginliğin içerisinde yaşıyoruz ama bu potansiyeli bir şekilde ekonomiye katmamız lazım. Gerek dünya turizminde lokasyona getirmemiz lazım, bu da çalışarak ve ortaya düzgün projeler koyarak olur.  Sadece ülkelerin, coğrafyadaki savaşların yarıştığı bir durumda değiliz. Ülkeler, şehirler kendi bilinirliklerini ve ekonomiyi arttırmak için şehirler de yarışıyor. Ticaret şehriysek ve mühürlenmiş olduğu 6 bin yıllık geçmişi, Kültepe’miz varsa bunu ön plana çıkarmalıyız. İnşallah Kayserimiz daha iyi anılacak, daha iyi şekilde kendinden bahsettirecek. Küçük işleri başarmış olmak bizi kesmez, hedefi yükseltmemiz, dünya arenasına çıkmak lazım, hedefimiz bu olmalıdır. Şehrin yöneticileri bu şehir için kaygılanıyorsa, bir şeyler yapmaya çalışıyorsa bu bir kazançtır. Bu noktada sayın valimiz başta olmak üzere şehrin bürokrasisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

1ha

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