Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'

 Daha güzel bir Kocasinan için her alanda hizmet ürettiklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmetleri alanında kendileriyle yarıştıklarını söyledi. Mahalle muhtarlarını dinleyen Çolakbayrakdar 'Vatandaş 'Başka şehirde böyle hizmet var onu istiyoruz' demiyor. Kocasinan'ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını istiyor. Bu bizim için gurur vericidir. Kendimizle yarışıyoruz' açıklaması yaptı. 

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  • 07.06.2023 12:56
  • Güncelleme: 07.06.2023 12:56
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlar toplantıları kapsamında 7’inci bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Gülpark Sinan Cafe’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Muhtarlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Merkez mahalle muhtarlarımızla son bölge toplantısını gerçekleştirdik. 7’nci bölge toplantısı çerçevesinde Mevlana, Yenimahalle, Sümer, Seyrani, Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Saraybosna, Yeşil, Boztepe ve Sancaktepe Mahallesi muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Özellikle belirmek istiyorum ki kendimizle yarışıyoruz. 'Başka belediyede veya başka şehirde böyle hizmet var ama bizde yok' denilmiyor. Kocasinan’ın herhangi bir mahallemizde yaptığımız talebin aynısını diğer mahallerimiz istiyor. Bu bizim için gurur verici. Vatandaşlarımıza daha fazla hizmet edebilmek için önümüzü açıyor. Çünkü yaptığımız hizmet beğenilmiş ve memnun olunmuş ki diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız da bunu istiyor. Temizlik, makina ikmal, park bahçe, sosyal yardım, imar, kentsel dönüşüm, plan-proje, geri dönüşüm, mali hizmetler gibi her alanda iddialıyız. Bunu sahadaki vatandaşlarımızın geri dönüşünden anlıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizlere ne kadar güzel hizmetler yaptığımızı gösteriyor. Şükürler olsun Kocasinan’daki her mahallemizde bir izimiz bir hizmetimiz var. Bizim kaygımız, ilçemizdeki 400 binden fazla insanımızı mutlu edebilmekle ilgilidir” ifadelerini kullandı. 

Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Toplantının ardından, muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini alan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklara da çeşitli oyuncaklar verdi.

1ha

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