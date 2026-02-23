Başkan Çolakbayrakdar, “Belediyecilik gönüller arasında da yol yapmaktır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Fevziçakmak, Turgutreis, Erkilet Camikebir, Barbaros ve son olarak Yenimahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleriyle birlikte yaşamanın önemine dikkat çekti. Ziyaretleri sırasında yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle sohbet ederek Kocasinan Belediyesi tarafından sunulan “İkram Lokması” tatlısından ikram etti.

Mahalle sakinleriyle keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı dönem olduğunu ifade etti.

Huzur ve bereket iklimi Ramazan’ın, Kayseri’de ayrı bir atmosferde idrak edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Her gün bir mahalledeyiz. İnşallah Ramazan sonuna kadar da her gün bir mahallemizde olmaya devam edeceğiz. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentilerini karşılayarak hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Bizim anlayışımıza göre belediyecilik sadece mahalle aralarında değil, gönüller arasında da yol yapmaktır. Ziyaret ettiğim her mahallede gönüllerimiz arasındaki bu yolun sağlamlığını görmek ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice Ramazanlar dilerim.” İfadelerine yer verdi.