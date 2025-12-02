Başkan Çolakbayrakdar, 'Bir gün değil, her gün beraberiz'

  • Haberler
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını ifade ederek, 'Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz.' dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm engellilerin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, onların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı Kocasinan’ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe hâline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Başkan Çolakbayrakdar, “Değerli hemşehrilerim; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sevdiklerinizle beraber sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Merkezi

