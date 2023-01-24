Başkan Çolakbayrakdar, “Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız”

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda Kayseri’de üretim yapan 180 civarında mobilya firması da yer aldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, sanayicilere destek için fuarı ziyaret etti. Özellikle Kayserili firmaları dolaşan ve yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin bu fuarda adından söz ettireceğini söyledi. 1HA’ya açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yeni geldik ama muhakkak Kayseri burada kendinden bahsettirecektir. Kayseri mobilya da hem Türkiye’de hem de Dünya’da adından bahsettiren bir şehir, bu noktada bütün üretici kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Birçok alanda sadece yumuşak grupta değil, modülerde, ofis mobilyalarında birçok alanda yatakta, ev tekstilinde, uyku grubunda her alanda Kayseri mobilyası isminden bahsettiriyor. Bu nokta şehrimiz adına gurur verici. Dünya pazarında da Kayseri mobilyasının bundan sonra fazlaca Pazar pay alması ve pazarda aranan bir şehir olması, şehrimiz adına hem istihdamın artması hem şehrin reklamı açısında önemli bir şey. Bu noktada bütün üretici kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar. Hayırlı bereketli olsun hepsine bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

‘SEKTÖRE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Mobilya noktasında Türkiye’de yapılan ihracatın en büyüğünün Kayseri’den yapıldığını dile getiren Çolakbayrakdar, “Böyle bir yoğunluğun olduğu sektör bizim için muhakkak ki ilgilenilmesi gereken, sahip çıkılması gereken bir alan. Her noktada sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul’daki fuarda Kayseri’nin rüzgarını estirmiş olacağız. Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız. Kayseri’nin adının geçtiği her yerde elimizden geldiğinde biz olmanın gayreti içerisindeyiz. Sadece şehrin ihtiyaçlarını, alt yapısını, üst yapısını bu noktadaki ihtiyaçlarını karşılayan bir belediyecilik değil, onun yanında şehrin gerek moral motivasyon gerek destek noktasında birlik beraberlik içerisinde bir arada olduğumuz göstermek noktasında nerde olmamız gerekiyorsa bizde orada olmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.