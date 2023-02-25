Başkan Çolakbayrakdar, bu seferde meclis üyeleriyle deprem bölgesinde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde meclis üyeleriyle birlikte deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'a giderek, Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi. Depremzedelere 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan ve onları dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

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  • 25.02.2023 14:36
  • Güncelleme: 25.02.2023 16:15
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Başkan Çolakbayrakdar, bu seferde meclis üyeleriyle deprem bölgesinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde meclis üyeleriyle birlikte deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş’a giderek, Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarını inceledi. Depremzedelere ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulunan ve onları dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Kahramanmaraş’ı ziyaret edip, kardeş belediye Türkoğlu’nda Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, onları dinledi. Ardından meclis üyeleri ve ilgili müdürlerle Türkoğlu Belediye’sini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile bir araya geldi. Depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye’mizdeyiz. Öncelikle ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. Rabbim, bir daha böyle acılar göstermesin. Buranın özelinde Türkoğlu’nda yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de Rabbim, şifa versin. Devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdadır. Bütün Türkiye, tek yürek oldu. Tüm gücümüzle depremzedelerin yanındayız. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız. Biz, yaraları sarmak için buradayız. Hem belediye başkanımızla istişare etmek hem de çalışan ekibimizin çalışmalarını inceledik. Burada ihtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Buraya mobil mutfağın yanı sıra mobil fırını kuracağız. Bunun dışında Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzün ekipleri sahada çalışıyor. Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere tüm deprem bölgelerinde varız ama Kahramanmaraş bize daha yakın olması dolayısıyla bütün Kayseri burada kardeşlerimize destek oluyor. Elimizden geldiğince bu yaraları saracağız.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise; “Dertlerimizle dertlenmeleri, yaralarımızı bir nebzede olsun azaltmak için ilçemizde gece gündüz çalışan başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra süresiz belediyemizin ve ilçemizin kalkınması için Düzce ve Kocasinan Belediyemizle kardeş belediyeyiz. Her türlü maddi, manevi, fiziki ve teknik destekleri konusunda başkanım yardımcı olacak. Kendisine de ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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İHA

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