Başkan Çolakbayrakdar Bülbülpınarı kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Erkilet Bülbül Pınarı’nda bulunan kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar alanda kurban sırası bekleyen vatandaşa bayram dileklerinde bulunurken yemeklik ikramlıklarda bulundu. Burada konuşan Başkan Çolakbayrakdar: “Şu anda Bülbülpınarı’ndaki Kurban Kesim Noktası’ndayız. Buradaki mezbahanemizde gerek büyükbaş gerek küçükbaş kurban kesimleri, hemen yanındaki kurban satış noktası bayramın ilk günü gayet yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 12’nci kez bu uygulama ile vatandaşımızın kurban ibadetini huzurlu bir şekilde yapabilmesi için son derece disiplinli, hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için yapmış olduğumuz organizasyon gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Daha öncesinde buradan sıra almış veya bugün kurban kesimi için bize müracaat etmiş vatandaşlarımızın hepsinin kurbanları kesilecek. Etleri onların istediği şekilde parçalı halde teslim edilecek. Burada yapılan hizmet vatandaşların ibadetlerini daha düzgün bir şekilde yapabilmeleri için ortaya konmuş olan bir hizmet. İşin diğer tarafında da çevre sağlığı, çevreye herhangi bir atık bırakmadan işin yapılıyor olması ayrı bir güzellik ve ayrı bir ehemmiyet. Bu noktada vatandaşlarımızın gördüğümüz kadarıyla şimdiye kadar olduğu gibi bugün de burada son derece memnun bir şekilde ibadetlerini yerine getirdiklerini gördük. Biz de Kocasinan Belediyesi olarak gerek veteriner hizmetlerimiz gerek diğer birimlerimiz şu anda burada yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kurban kesilirken sağlıksız bir hayvan kurban edilmiş ise bununla ilgili de veteriner birimimiz hemen burada tespit ediyorlar ki şu ana kadar kesilen kurbanların içerisinde de 2 tane hayvanın tüberküloz olduğu bundan dolayı da etlerinin yenmesi vatandaşın sağlığı açısından insan sağlığını tehdit ettiği için hemen onlar bertaraf edildi. Böylelikle oradaki kurban alan hemşehrilerimiz de yeniden kurbanlarını daha sağlıklı bir hayvanla değiştirerek kesmiş oldular. Burada yapılan hizmetin ehemmiyetini bir kez daha göstermiş oldu. Ben herkese sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum. Bir kez daha bayramımız mübarek olsun. Herkese yurdunda yuvasında ailesi ve yakınlarıyla sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmek nasip olsun” ifadelerini kullandı.