Başkan Çolakbayrakdar: 'Can damar olacak ana yolu açıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde yol, çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani kentsel dönüşümün alanının can damarı olacak olan yolu, yakın zamanda açacaklarını söyledi.

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  • 22.09.2023 12:59
  • Güncelleme: 22.09.2023 13:51
Başkan Çolakbayrakdar: 'Can damar olacak ana yolu açıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde yol, çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani kentsel dönüşümün alanının can damarı olacak olan yolu, yakın zamanda açacaklarını söyledi.

İnceleme sırasında gecekonduda oturan yaşlı vatandaş ile Başkan Çolakbayrakdar’ın sohbeti yüzlerde tebessüm oluşturdu. Vatandaş Çolakbayrakdar’a; “Sana sonsuz güveniyoruz. Bizi gecekondudan kurtar” diyerek, dualar etti. Yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla daha yaşanabilir bir Seyrani için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Seyrani Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki ana caddedeyiz. Bir yanımızda Bekir Yıldız Bulvarı ile diğer yanımızda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı olan ve bu iki bulvarı birbirine bağlayacak olan ana yolumuzda yoğun bir şekilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yol ile birlikte Seyrani kentsel dönüşümün alanının can damarı olacak olan yolu açmış olacağız. Hem kentsel dönüşüm konutları yapımı devam ediyor hem de çevre düzenlemesi, yol ve park çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Seyrani Kentsel dönüşüm, büyük bir alanı kapsıyor. 500 bin metrekare alanı kapsayan ve 64 bloğun yer alacağı dönüşümle şehrin yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Birkaç yılda dönüşüm çalışmaları tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çok hızlı devam ettiğinin göstergesidir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler yapabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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