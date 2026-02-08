Başkan Çolakbayrakdar, ”Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerle şehre enerji tasarrufu sağlandığını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdikleri belirterek, “Bu doğrultuda yenilikçi bir belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hâle getiriyoruz. Bu projelerle vatandaşlarımıza alışılmışın dışında bir görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha farklı, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle parklarımız, gece görüntüsüyle görsel şölen sunmaktadır. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.