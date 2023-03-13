Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak şifaya vesile olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini söyledi.

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  • 13.03.2023 12:35
  • Güncelleme: 13.03.2023 13:07
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Başkan Çolakbayrakdar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak şifaya vesile olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Tüm sağlık çalışanlarına ülkemiz adına müteşekkiriz” dedi. Hastalarına şifa arayan doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarının insanlık adına büyük bir hizmet sunduğunu kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; “Büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız. Hizmetlerimizle sağlık çalışanlarımızla gönül birliği oluşturuyoruz. Bu vesileyle her zaman büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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