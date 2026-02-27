Başkan Çolakbayrakdar'dan anlamlı iftar ziyareti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetim çocuklara eşi Fatma Çolakbayrakdar ile iftar ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Yetim yavrularımız bize emanet; biz bu emaneti yüreğimizde taşıyoruz. Ayşe hanım kardeşimizin ve üç güzel evladımızın iftar sofrasına, sevgili eşim Fatma hanım ile misafir olduk. Yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimlerimizin yüzündeki bir tebessümün müsebbibi olabildiysek ne mutlu bize. Rabbim sofralarımızdan muhabbeti, hanelerimizden huzuru eksik etmesin; evlatlarımıza hayırlı ömürler ihsan eylesin” şeklinde konuştu.