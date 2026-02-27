Başkan Çolakbayrakdar'dan anlamlı iftar ziyareti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar ziyaretinde bulunarak, 'Yetim yavrularımız bize emanet biz bu emaneti yüreğimizde taşıyoruz. Ayşe hanım kardeşimizin ve üç güzel evladımızın iftar sofrasına, sevgili eşim Fatma hanım ile misafir olduk' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan anlamlı iftar ziyareti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetim çocuklara eşi Fatma Çolakbayrakdar ile iftar ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Yetim yavrularımız bize emanet; biz bu emaneti yüreğimizde taşıyoruz. Ayşe hanım kardeşimizin ve üç güzel evladımızın iftar sofrasına, sevgili eşim Fatma hanım ile misafir olduk. Yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimlerimizin yüzündeki bir tebessümün müsebbibi olabildiysek ne mutlu bize. Rabbim sofralarımızdan muhabbeti, hanelerimizden huzuru eksik etmesin; evlatlarımıza hayırlı ömürler ihsan eylesin” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kartal Kavşağı Projesinin ihalesi için mali teklifler yapıldı
Kartal Kavşağı Projesinin ihalesi için mali teklifler yapıldı
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için hatıra ormanı oluşturulacak
Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için hatıra ormanı oluşturulacak
Başkan Yalçın iftarını gönül sofrasında vatandaşlarla açtı
Başkan Yalçın iftarını gönül sofrasında vatandaşlarla açtı
Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret
Hacılar'da ekipler karla mücadele için sahada
Hacılar’da ekipler karla mücadele için sahada
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!