Başkan Çolakbayrakdar'dan bayram müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Yunusemre 2. Etabın konutlarının anahtar tesliminde geri sayım başladı. Konutların son halini kontrol eden ve bayram öncesi müjdeler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, bayramdan sonra kura çekimiyle konutların teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, tamamlanan konutların son kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Yunusemre Mahallesi’nde yaklaşık iki yıl önce temelini atmış olduğumuz yeni etabın sonuna geldik. Şükür Allah’a evlerin inşaatı bitti. Bayramdan sonra hemen kura çekimini yapıp, bu etapta daire bekleyen hemşehrilerimizin de evlerine kavuşturmuş olacağız. Bayram öncesi bu müjdeyi buradan veriyorum. Bütün kentsel dönüşüm alanlarımızda aynı kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yunusemre, Ahievran, Uğurevler, Seyrani, Yenidoğan ve Ziyagökalp gibi kentsel dönüşüm alanlarımızın her birinde yoğun gayret gösteriyoruz. Daha önemlisi kentsel dönüşüm ihtiyacı olan her bir bölgede yeni dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha konforlu ve daha güvenli yapılar içerisinde yaşam imkânı sunabilmek için durmadan çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra yeni etaplar ve yeni bölgelerin ve yeni kentsel dönüşüm alanlarının çalışmalarıyla birlikte Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize yakışır bir şehir kurma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ettireceğiz” diye konuştu.

Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir şehir için projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü olacak” dedi.