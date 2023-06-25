Başkan Çolakbayrakdar'dan bayram müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Yunusemre 2. Etabın konutlarının anahtar tesliminde geri sayım başladı. Konutların son halini kontrol eden ve bayram öncesi müjdeler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, bayramdan sonra kura çekimiyle konutların teslim edileceğinin müjdesini verdi.

PAYLAŞ
  • 25.06.2023 10:19
  • Güncelleme: 25.06.2023 10:27
  • 35
Başkan Çolakbayrakdar'dan bayram müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Yunusemre 2. Etabın konutlarının anahtar tesliminde geri sayım başladı. Konutların son halini kontrol eden ve bayram öncesi müjdeler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, bayramdan sonra kura çekimiyle konutların teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Yunusemre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, tamamlanan konutların son kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Yunusemre Mahallesi’nde yaklaşık iki yıl önce temelini atmış olduğumuz yeni etabın sonuna geldik. Şükür Allah’a evlerin inşaatı bitti. Bayramdan sonra hemen kura çekimini yapıp, bu etapta daire bekleyen hemşehrilerimizin de evlerine kavuşturmuş olacağız. Bayram öncesi bu müjdeyi buradan veriyorum. Bütün kentsel dönüşüm alanlarımızda aynı kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yunusemre, Ahievran, Uğurevler, Seyrani, Yenidoğan ve Ziyagökalp gibi kentsel dönüşüm alanlarımızın her birinde yoğun gayret gösteriyoruz. Daha önemlisi kentsel dönüşüm ihtiyacı olan her bir bölgede yeni dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha konforlu ve daha güvenli yapılar içerisinde yaşam imkânı sunabilmek için durmadan çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra yeni etaplar ve yeni bölgelerin ve yeni kentsel dönüşüm alanlarının çalışmalarıyla birlikte Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize yakışır bir şehir kurma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ettireceğiz” diye konuştu.

Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir şehir için projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü olacak” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

Cam silen şahıslarla sürücü kavga etti

ERÜ personelinin yaptığı eylem sonrası Rektörlükten açıklama

ERÜ personelinin yaptığı eylem sonrası Rektörlükten açıklama

İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Boydak, tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Boydak, tutuklandı

Hayvan pazarında alıcı ve satıcı arasında uzun süren pazarlık: 58 bin lirada el sıkıştılar

Hayvan pazarında alıcı ve satıcı arasında uzun süren pazarlık: 58 bin lirada el sıkıştılar

İYİ Parti GİK listesinde Ataş yok, Sungur var

İYİ Parti GİK listesinde Ataş yok, Sungur var

Gelinlik koçlar kurban pazarında yerini aldı: En düşük 10 bin lira

Gelinlik koçlar kurban pazarında yerini aldı: En düşük 10 bin lira

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı'nda 'ücretsiz tramvay' müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı'nda 'ücretsiz tramvay' müjdesi

Başkan Büyükkılıç, 97 yaşındaki uluçınarın talebini yerine getirdi

Başkan Büyükkılıç, 97 yaşındaki uluçınarın talebini yerine getirdi

DAHA FAZLA
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Yarış yapan araç 15 yaşındaki kuryenin ölümüne sebep oldu

Yarış yapan araç 15 yaşındaki kuryenin ölümüne sebep oldu

Bıçakçıdan vatandaşlara öneri: 'Hareketli olan yerlerden bıçaklarınızı alın'

Bıçakçıdan vatandaşlara öneri: 'Hareketli olan yerlerden bıçaklarınızı alın'

Başkan Çolakbayrakdar'dan bayram müjdesi

Başkan Çolakbayrakdar'dan bayram müjdesi

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti