Başkan Çolakbayrakdar'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 102 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler katetti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemize, Kocasinan olarak Cumhuriyet’in 102. yılında Türkiye Yüzyılı’nın inşasına projelerimizle büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle, muasır medeniyetin tüm imkânlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”

Ayrıca, 29 Ekim’de tüm Kayseri halkını “Ay Yıldız Turu”na davet eden Başkan Çolakbayrakdar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm Kayseri halkını araçlarıyla saat 16.00’te Vali Nihat Canpolat Sümer Tesisleri’nden başlayarak, Türk bayrağı eşliğinde ‘Ay Yıldız Turu’na katılmaya davet ediyorum.” diye konuştu.