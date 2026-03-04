Başkan Çolakbayrakdar’dan Dayanışma Çağrısı

Başkan, ihtiyaç sahibi bireylerin, henüz belediyeye ulaşamamış olanların, Çözüm Merkezi veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla bildirilmesini istedi. Bu çağrıyla, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Meclis Toplantısında Önemli Gündem

Kocasinan Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nda, toplam 14 madde görüşüldü. İmar plan maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin yanı sıra, sosyal belediyecilik faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. Başkan, bu projelerin sürekli olarak güçlendiğini vurguladı.

Sosyal Yardım Faaliyetleri

Başkan, sosyal yardım faaliyetlerinin, devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu belirtti. Kocasinan Belediyesi, sosyal market ve dost market gibi projelerle ihtiyaç sahibi ailelere sürekli destek sunuyor. Bu hizmetlerin, yalnızca maddi yardımlarla sınırlı kalmayıp, ailelerin her türlü ihtiyacını karşılamayı hedeflediği ifade edildi.

Ayrıca, 65 yaş üzerindeki bireylere sıcak yemek hizmeti ve evde bakım hizmetleri sunulmakta. Yalnız yaşayan yaşlılar ve yatağa bağımlı bireyler için de özel hizmetler sağlanıyor.

Dayanışma ve Destek Çağrısı

Başkan, çevredeki ihtiyaç sahibi bireylerin tespit edilmesi için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirtti. Bu şekilde, daha fazla insanın hizmetlerden faydalanmasının sağlanacağına dikkat çekti.

Hayırseverlere de teşekkür eden Başkan, bu tür yardımlarla toplumsal dayanışmanın artırılacağını ifade etti. Özellikle yetim çocukların eğitim masraflarına destek verildiği ve çölyaklı ailelere özel yardımların yapıldığına da vurgu yapıldı.

Bu bağlamda, ihtiyaç sahibi bireylerin belirlenmesi ve onlara ulaşılması için vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekildi.