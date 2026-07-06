Başkan Çolakbayrakdar'dan Ertuğrulgazi Mahallesi'ne Çifte Müjde

Toplantıda Mimarsinan, Ahievran, Ertuğrulgazi, Generalemir, Oymaağaç, Boyacı, Beydeğirmeni, Yenimahalle, Serçeönü ve Boğazköprü mahallelerine ilişkin imar planı maddeleri detaylı şekilde ele alınırken, gündemde yer alan diğer konular da ilgili komisyon raporları doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde yer alan, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 536 ada 1 parsel üzerinde yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi ile 4-6 Yaş Kur'an Kursu projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, hayırsever iş birliğiyle bölgeye önemli bir yatırım kazandıracaklarını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlarla ilçenin geleceğine değer kattıklarını belirterek, "Erkilet Ertuğrulgazi Mahallemize hayırseverlerimizin desteğiyle hem Aile Sağlığı Merkezi hem de 4-6 Yaş Kur'an Kursu kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak, çocuklarımızın ise güvenli ve modern ortamlarda eğitim almasına katkı sunacak bu yatırımın şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, mecliste alınan kararların Kocasinan’a, Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasının ardından toplantı sona erdi.