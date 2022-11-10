Başkan Çolakbayrakdar'dan futbol severlere müjde

Kocasinan Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla başlattığı 2. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası final karşılaşması renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. Turnuvanın finalisti Boztepe Mahalle takımını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuva sonucunda kazananın Kocasinan olduğunu vurgulayarak, “Mahallelerimiz arasında kaynaşmayı ve kardeşliği pekiştirecek bu güzel etkinliğimizi, bahar ile birlikte tekrar düzenleyeceğiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mahalle kültürünü yaşatmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlediği 2.Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında Boztepe Mahallesi şampiyon oldu. Argıncık Spor Tesisleri’nde oynanan final maçına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, muhtarlar ve futbol severler katıldı. Final maçını izleyen Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda şampiyon olan Boztepe ve diğer takımları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Turnuvaya katılan bütün takımların emeğine sağlık. Mahallelerimiz arasında kaynaşmayı amaçladığımız ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde kardeşlik kazanmıştır. Kocasinan ailesi olarak düzenlediğimiz bu güzel etkinliğimiz, amacına ulaşmıştır. İnşallah Kocasinan’ımız da başlattığımız bu etkinliğimiz bütün mahallelerimizi de kapsayacak şekilde devamını sağlayacağız. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda hizmet veriyoruz. Bir belediyenin yapacağı işleri en iyi şekilde yapıyor ve bir belediye bu işi yapar mı sorusunu sorgulamadan o işi de yapıyoruz. Özellikle sosyal faaliyetler konusunda iddialıyız. Burada olduğu gibi her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah bahar ile birlikte daha fazla etkinliklere imza atacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra turnuvada dereceye giren takımların kupalarını verdi.

Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda dereceye giren 4. Takım Yeşil Mahalle, 3. Takım Yakut Mahallesi, 2. Takım Erkilet Camikebir ve 1. Takım ise Boztepe Mahallesi oldu. Birinciyi Çanakkale gezisi ile ödüllendirilirken ikinciye eşofman takımı üçüncüye ise Kafesinan’da yemek ile ödüllendirildi. Ayrıca turnuvaya katılım sağlayan mahalleler adına muhtarlara teşekkür plaketi verdi.