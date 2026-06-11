Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere halı saha ve voleybol sahası sözü

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu'nun da katıldığı programda Başkan Çolakbayrakdar'a başkan yardımcıları ve ilgili müdürler eşlik etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sahada incelemelerde bulunarak ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Vatandaşlarla yüz yüze iletişimin belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bahar mevsimiyle birlikte mahalle buluşmalarımıza yeniden başladık. İlk durağımız Şeker Mahallemiz oldu. Siz soracaksınız, biz cevaplayacağız. Siz talep edeceksiniz, biz de imkânlarımız ölçüsünde yerine getireceğiz. Kocasinan'ın her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.Bu kadar içten ve samimi bir talebi karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Uygun alanın tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde süreci başlatacağız. Allah'ın izniyle gençlerimize halı saha kazandıracağız. Bunun yanında voleybol sahasını da projeye dahil edeceğiz. Kızlarımızı da unutmadık. Sporun her branşında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Yaptığımız parkların her biri fonksiyonel yaşam alanlarıdır. İçerisinde yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun grupları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor. Hanımefendiler yürüyüş yapabilsin, gençler spor yapabilsin, çocuklar güvenle oynayabilsin istiyoruz. Bu anlayışla ilçemizin her mahallesine değer katan yaşam alanları kazandırıyoruz. Kocasinan bugün park ve yeşil alan yatırımlarıyla Kayseri'nin örnek ilçelerinden biri haline gelmiştir" şeklinde konuştu.