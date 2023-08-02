Başkan Çolakbayrakdar'dan Hoca Ahmet Yesevi'ye 5 müjde

Her gün bir mahallede yerinde incelemelerde bulunup, bölgenin ihtiyaçlarına anında çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde saha incelemesinde bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ne 5 müjdeyi birden verdi. Daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, imarlaşmayla birlikte Hoca Ahmet Yesevi’ye de yeni yollar, yeni parklar, çevre düzenleme, altyapı ve diğer sosyal donatıların yapılacağının müjdesini verdi.

Sabahın erken saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Hizmette sınır tanımadıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde imarsız yapıların yıkımları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni binalar yükselmeye başlayacak. Böylelikle bu bölgedeki insanlarda artık çok konforlu bir şekilde yaşam alanına kavuşmuş olacaklar. Belediye olarak altyapı, yol, çevre düzenlemesi, park ve diğer sosyal donatılarına başlayacağız. En kısa süre içerisinde bu bölgenin yeni yollarını, parklarını ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Önceliğimiz bölgenin imarlaşması ve imara uygun bir şekilde yapılaşmanın hızlanmasıdır. Yapacağımız çalışmalar neticesinde bölge sakinlerinin daha huzurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşamasını sağlamış oluyoruz. Bölgenin hızlı bir şekilde gelişmesi, imarlaşması, hem bizim açımızdan hem de bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimiz açısından son derece önemli ve değerlidir. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Mehmet Benli ise mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.