Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümde anahtar teslimi ve dev park müjdesi

Kentsel dönüşüm sürecinde sadece bina değil, eş zamanlı olarak modern bir yaşam alanı inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl itibarıyla yeni konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ve devasa bir park yapacaklarının müjdesini verdi. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde hak sahipleri için geri sayım başladığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, hemşehrilerinin en kısa sürede sıcak yuvalarına kavuşacağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının eş zamanlı olarak sosyal yaşam alanlarıyla birlikte yürütüldüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Alanındayız. Erkilet bölgesindeki kentsel dönüşüm alanımızda artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bir yandan inşaatlar yapılırken, yeni evler, yeni yuvalar inşa edilirken bir yandan da bölgenin sosyal hayatı için gerekli olan parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatılar eş zamanlı olarak inşa edilmeye devam ediyor. İnşallah bu yıl itibarıyla yeni konutların teslimlerini de bu bölgede yaşayan hemşehrilerimize, hak sahiplerine yapmış olacağız. Ama en önemlisi, buradaki insanların oturmaya başlamasıyla birlikte arkamda görmüş olduğunuz boş alandaki parkın da inşaatına başlamış oluyoruz. Bu yaz itibarıyla iş programımız içerisinde yapacağımız parklardan bir tanesi de burada görmüş olduğunuz yeşil alan olacak. Oyun alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, spor alanlarıyla ve yeşil dokusuyla inşallah bu kentsel dönüşüm bölgesine yakışır bir parkı da kazandırmış olacağız. Güzel günlerde oturmak, güzel günlerde spor yapmak, yaşamak ve bu alanda huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamak nasip olsun dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Dev projenin oyun alanları, spor sahaları ve yeşil dokusuyla kentsel dönüşüm bölgesine değer katacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem yaşam kalitesinin yükseleceğini hem de modern şehir dokusuna kavuşacağını sözlerine ekledi.