Başkan Çolakbayrakdar'dan Milletvekili Cıngı'ya destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın TBMM'de Erciyes'le ilgili yapmış olduğu konuşmaya yönelik yapılan eleştirilere karşılık açıklamalarda bulunarak Milletvekili Cıngı'ya desteklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "Erciyes’in zirvesindeki vizyonu göremeyenler, ancak yapılan hizmete çamur atar. Milletin kürsüsünden milletin değerlerini ve şehrinin turizmini anlatmak bir vekilin en doğal hakkı ve görevidir. AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı’nın Erciyes’i dünyaya tanıtma gayreti, sadece bir şehrin değil, bölgesel kalkınmanın da mücadelesidir. Erciyes sadece bir dağ değil, Kayseri’nin vitrini ve binlerce hemşehrimizin ekmek kapısıdır. Üretenin, şehrine değer katanın ve memleketi için dertlenenin sonuna kadar yanındayız" ifadeleri yer aldı.