Başkan Çolakbayrakdar'dan Miraç Kandili mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, mesajında'Peygamber Efendimiz'in, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

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  • 16.02.2023 12:04
  • Güncelleme: 16.02.2023 12:04
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Başkan Çolakbayrakdar'dan Miraç Kandili mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, mesajında;“Peygamber Efendimiz’in, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Recep ayının 27’inci gecesine denk gelen Miraç Gecesi’nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’ nin bütün insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarım” ifadelerini kullandı.

İHA

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