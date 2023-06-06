Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Kocasinan Belediyesi tarafından Oruçreis Mahallesi'ne yapılan aile sağlık merkezinde geri sayım başladı. Merkezi yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin iç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını ve gençlerin çok istediği park ile halı sahanın yapımına da başladıklarının müjdesini verdi.

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  • 06.06.2023 12:24
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:50
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Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından Oruçreis Mahallesi’ne yapılan aile sağlık merkezinde geri sayım başladı. Merkezi yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin iç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını ve gençlerin çok istediği park ile halı sahanın yapımına da başladıklarının müjdesini verdi.

Oruçreis Mahallesi’nde aile sağlık merkezi, park ve halı saha çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler sırasında hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla tek tek ilgilenip, keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; “Oruçreis Mahalle’mizdeki yapımını tamamlamış olduğumuz aile sağlık merkezimiz en kısa süre içerisinde iç tefrişat çalışmalarının ardından bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Buraya yapılan TOKİ konutlarıyla birlikte buranın ciddi manada nüfusu arttı ve bununla birlikte bölgenin ihtiyaçlarını da Kocasinan Belediyesi olarak birer birer yerine getirmeye başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Aile sağlık merkezinin yanı sıra büyük bir park çalışması ve gençlerimizin istediği halı sahayı da yapmaya başladık. Parkın inşaatıyla birlikte burada yaşayan vatandaşlarımızın için güzel bir yaşam alanını da sunmuş olacağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda saha incelemesi sırasında gençlerin halı saha ve park yapılması isteğini geri çevirmediklerini, sözünü verdiklerini ve bugün ise yapımına başladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Bu doğrultuda gençlerimiz ve çocuklarımızın daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park ve yaşam alanları yapıyoruz. Yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilikte en iyi örneklerini sahada sergilediklerini sözlerine ekledi. Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden gençler ise; “Teşekkür ederim Başkanım, halı sahanın yapımına başladınız. Çok mutluyuz ” diyerek sevinçlerini dile getirdi.

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İHA

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