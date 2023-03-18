Başkan Çolakbayrakdar'dan şampiyonlara uluslararası standartlarında tesis

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vizyon projelerinden biri olan spor merkezi tesisi için Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saha çalışması gerçekleştirdi. Tüm sporcularla gurur duyduklarını ve onlara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, tesisin uluslararası müsabakaların düzenlenebileceği standartlara sahip özellikte olacağını söyledi.

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  • 18.03.2023 08:35
  • Güncelleme: 18.03.2023 09:12
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Başkan Çolakbayrakdar'dan şampiyonlara uluslararası standartlarında tesis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vizyon projelerinden biri olan spor merkezi tesisi için Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştirdi. Tüm sporcularla gurur duyduklarını ve onlara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, tesisin uluslararası müsabakaların düzenlenebileceği standartlara sahip özellikte olacağını söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde spor merkezinin alanını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurguladı. Sporculara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki incelediğimiz arazi üzerinde bir spor merkezi yapacağız. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok şampiyonluklarla bizleri gururlandıran gençlerimiz var. Sporcularımız, bizim yüz akımız ve her müsabakalarda göğsümüzü kabartıyorlar. Özellikle uluslararası müsabakalarda Milli formayı giyerek ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çeken çocuklarımız, bizleri her zaman gururlandırıyor. Masatenisi başta olmak üzere tekvando, boks gibi farklı branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Bu noktada ilçemize ve şehrimize kazandıracağımız tesis ile gençlerimiz, daha iyi koşullarda ve daha donanımlı bir şekilde spor yapabilecekler. Uluslararası müsabakaların da yapılması için uluslararası standartlarda bir tesisi, Kayseri’ye kazandıracağız. Bütün gayretimiz, mutlu ve huzurlu bir Kocasinan inşa etmektir. Bu vesile ile genç kardeşlerimizi ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeni tesis, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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