Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar, Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını belirterek şunları ifade etti: "Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmış, Sarıkamış’ta on binlerce şehit vermişiz."

Başkan, geçmişte Sarıkamış’ta canını feda edenlerin, 15 Temmuz’da da bu topraklara kast edenlere karşı destansı bir direniş gösterdiğini söyledi:

“Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim, inşallah bu milleti bir kez daha birliğine kast edenlerle imtihan etmesin.”

Başkan Çolakbayrakdar, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadıkları toprakların, şehitlerin fedakarlıkları sayesinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."