Başkan Çolakbayrakdar'dan Teknofest için gençlere destek

 Kocasinan Belediyesi, TEKNOFEST'e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 18 takıma teknik ekipman ve cihaz desteği verdi.

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  • 20.04.2023 11:34
  • Güncelleme: 20.04.2023 11:34
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Başkan Çolakbayrakdar'dan Teknofest için gençlere destek

Öğrencilerin tasarladığı aracı ve diğer projeleri test eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yarınların teknolojisini üretecek olan gençlerimiz ve çocuklarımıza her zaman destek oluyoruz.” dedi.
Kocasinan Belediyesi tarafından desteklenen 18 takımdan 7’si TEKNOFEST yarışlarında finallere kaldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi kampüs alanında insansız hava aracı, akıllı ulaşım, elektromobil ve roket kategorilerinde finallerde yarışmaya hak kazanan 7 takımın yaptıkları ürünleri inceledi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, sevimli tasarımıyla dikkat çeken aracı test etti. 
“Fikri olan ama imkanı olmayan gençlere, her konuda imkan oluyoruz” diyen Çolakbayrakdar, imkan verildiğinde gençlerin Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gösterdiğini söyledi. Ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, “Öncelikle gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Rabbim, muvaffak etsin. Kocasinan Belediyesi olarak TEKNOFEST yarışması başladığından beri gençlerimize destek veriyoruz.  Bu anlamda atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız Kocasinan Teknoloji Festivalini (KOCAFEST) ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Bu yıl ise daha kapsamlı hale getireceğiz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz, KOCAFEST’te en güzel şekilde ortaya koydu. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi’nin Türkiye genelinde bilimsel ve teknoloji alanında en güzel imkanı sağlayan belediye olduğunu belirten gençler ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN DESTEK VERDİĞİ VE FİNALLERDE YARIŞMAYA HAK KAZANAN 7 TAKIM ŞU ŞEKİLDE:
Sancaktar Takımı -Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Gökay İha Takımı -Erciyes Üniversitesi
Entegre Takımı -Abdullah Gül Üniversitesi
Kuşçu Roket Takımı -Sami Yangın Anadolu Lisesi 
Volta Roket Ve Voltacar Takımları -Erciyes Üniversitesi 
Kartal Air Takımı -Merkez Melikgazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

1ha

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