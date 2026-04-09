Başkan Çolakbayrakdar'dan Tüm Polislere Anlamlı Hediye

Gevhernesibe Mahallesi’nde Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Karaaslan ve polislerle bir araya gelip Polis Haftası’nı kutladı. Görevi başındaki polislerle tek tek tokalaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Tüm polislere özel olarak hazırlandığı, kırk yıl hatırı bulunan Türk kahvesi hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, polislerin gönlünü fethetti.

Polislere hayırlı nöbetler dileyen Başkan Çolakbayrakdar, “Emniyet kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz canla başla mücadele ediyor. Allah, tüm güvenlik güçlerimizi her türlü beladan ve terör saldırılarından korusun. 181 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin gücünü ve milletimizin güven duygusunu temsil eden en önemli kurumlarımızdan biridir. Bugün burada, fedakârca görev yapan polis kardeşlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Onların her şart altında sergilediği cesaret, sabır ve kararlılık, toplumumuzun huzurunun teminatıdır. Özellikle zor zamanlarda gösterdikleri üstün gayret ve insanüstü çaba, her türlü takdirin üzerindedir. Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak güvenlik güçlerinin her daim yanındayız ve destekçileriyiz. Gönülden inanıyor ve biliyorum ki ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenleri bertaraf ederek terörün kendisini ve izlerini bu topraklardan sileceğiz. Allah milletimizin ve devletimizin gücünü artırsın. Bu vesileyle vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat cansiperane görev başında olan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, haftalarını kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’de görev yapan polisler ise kırk yıl hatırı bulunan anlamlı hediyeden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Gerek hizmetleriyle gerek ziyaretleriyle her zaman yanımızda olan başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu özel haftada da her daim olduğu gibi bizi düşünüp böyle naif bir hediye ettiği için Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’dan Allah razı olsun.” diye konuştu.