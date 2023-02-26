Başkan Çolakbayrakdar, Depremde Hasar Gören Yapıların Yıkım Çalışmalarını Kontrol Etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte deprem sorasında ağır hasar gören okulun bloğunu ile caminin minaresindeki yıkım çalışmalarını kontrol etti. Okulun hasar alan bir bloğunun çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, okulun diğer bloklarında ise 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren eğitim ve öğretime devam edileceğini söyledi.

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  • 26.02.2023 18:05
  • Güncelleme: 26.02.2023 19:02
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Başkan Çolakbayrakdar, Depremde Hasar Gören Yapıların Yıkım Çalışmalarını Kontrol Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte deprem sorasında ağır hasar gören okulun bloğunu ile caminin minaresindeki yıkım çalışmalarını kontrol etti. Okulun hasar alan bir bloğunun çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, okulun diğer bloklarında ise 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren eğitim ve öğretime devam edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deprem sonrasında yapılan incelemede ‘Ağır hasarlı’ raporu verilen Barbaros Mahallesi’ndeki Avukat Ahmet Ulucan İlk ve Ortaokulunun bir bloğu iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, okulun hasar alan bir bloğunun çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştiğini vurguladı. Diğer bloklarda ise 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren eğitim ve öğretime devam edileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Şükür, deprem anında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yıkım çalışmaları tamamlanan kısmın çevresini düzenliyoruz. Öğrencilerimiz için okulu hazır hale getiriyoruz. 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren eğitim ve öğretime diğer bloklarda devam edilecek” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında Fevzioğlu Mahallesi’ndeki Nurdoğan Cami’nin minaresindeki yıkım çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Depremde etkilenen yapılar noktasında yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deprem sonrasında yapılan incelemede ‘Ağır hasarlı’ raporu verilen Fevzioğlu Mahallesi’ndeki Nurdoğan Cami’nin minaresinin çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Geçtiğimiz hafta depremde hasar alan iki camimizin minaresi yıkılmıştı. Bugün ise Fevzioğlu Mahallesi’ndeki Nurdoğan Camii’nin minaresinde çalışmalar devam ediyor. 27 Şubat Pazartesi Günü yıkım çalışmaları tamamlanmış olacak. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız ve tüm yaraları hep birlikte saracağız. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun.”

İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilenip, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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İHA

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