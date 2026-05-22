Başkan Çolakbayrakdar: 'Doğayı koruyan her adım, geleceğimize yapılan yatırımdır'

Kocasinan Belediyesi, çevre dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeşil alanlarda bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadelede modern yöntemleri hayata geçirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulanan “Arborjet Ağaç Gövdesine Enjeksiyon Yöntemi” sayesinde hem ağaçlar korunuyor hem de vatandaşların yaşam konforu artırılıyor.

Ağaçların korunmasının şehir estetiği ve ekolojik denge açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğaya saygılı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Şehrin her köşesinde daha sağlıklı, daha estetik ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizin nefesi olan yeşil alanlarımızı korumak, ağaçlarımızın sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Çünkü biliyoruz ki; doğayı koruyan her adım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha temiz ve daha konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan faydalanıyoruz. Özellikle yaz aylarında artış gösteren zararlılar nedeniyle hem ağaçlarımız zarar görüyor hem de vatandaşlarımız günlük yaşamlarında çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyordu. Hem insan sağlığını önceleyen hem de çevreye duyarlı olan Arborjet yöntemini uygulayarak bu soruna kalıcı ve etkili çözümler üretmeyi hedefledik.Yeşiline sahip çıkan bir şehir, geleceğine sahip çıkıyor demektir. Kocasinan Belediyesi olarak sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünüyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Arborjet yönteminin dört mevsim uygulanabildiğini, ilacın doğrudan ağacın öz suyuna karışarak yaklaşık bir yıl boyunca etkili koruma sağladığını belirtti. Ekipler ayrıca uygulamanın ağaçlara zarar vermediğini, açılan küçük giriş noktalarının zamanla doğal olarak kapandığını vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Geleneksel ilaçlama yöntemlerinde ciddi zaman kaybı yaşanıyor, araçların kaldırılması gerekiyor ve hava şartları çalışmaları doğrudan etkileyebiliyordu. Ancak Arborjet sistemi sayesinde ilacı doğrudan ağacın gövdesine enjekte ederek çok daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemle hem ilaç kullanımını azaltıyor hem de yakıt, ekipman, personel ve zaman açısından büyük tasarruf sağlıyoruz. Aynı zamanda çevreye yayılan kimyasal miktarını minimum seviyeye indirerek insan sağlığını da korumuş oluyoruz.”