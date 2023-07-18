Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle birlikte anında hizmet ulaştırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, imar anlaşmaların tamamlanması birlikte hiç beklemeksizin anında çalışmaları başlattıklarını ve sosyal donatılar, yollar ile parklar gibi hizmetleri bölge sakinlerinin hizmetine sundukları vurguladı.

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  • 18.07.2023 13:12
  • Güncelleme: 18.07.2023 14:50
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle birlikte anında hizmet ulaştırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, imar anlaşmaların tamamlanması birlikte hiç beklemeksizin anında çalışmaları başlattıklarını ve sosyal donatılar, yollar ile parklar gibi hizmetleri bölge sakinlerinin hizmetine sundukları vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde park çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla daha yaşanabilir bir Seyrani için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Seyrani Mahalle’mizde etaplar halinde alanlar çözümlendikçe bölgenin sosyal donatılarını, yeşil alanlarını, çevre düzenlemelerini ve en önemlisi de parklarını yapımına devam ediyoruz. Geçen yıl 8 bin metrekare yaptığımız parkımızı etabın çözümlenmesiyle 8 bin metrekare daha yeşil alan kazandırıyoruz. Şuan 16 bin metrekare olacak olan parkımız, etapların çözümlenmesiyle planladığımız 22 bin metrekareye ulaşacaktır. Hedefimiz, hızlı bir şekilde bölgede sosyal donatıları tamamlamaktır. Takdir edersiniz ki 64 bloklu büyük bir alanda çalışma yürütüyoruz. İmar anlaşmaların tamamlanması ve mülkiyetin oluşmasının belli bir zamana ihtiyacı var. Ama bunlar çözümlenmesiyle birlikte hiç beklemeksizin anında çalışmalarımızı başlatıyoruz ve sosyal donatılar, yollar ve parklar gibi hizmetlerimizi bölge sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gibi yaşam alanların Seyrani kentsel alanında, adım adım tamamlanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, imkanlar ölçüsünde Kocasinan’daki 93 mahallenin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini eklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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