Başkan Çolakbayrakdar: 'Dualarımız, depremzede kardeşlerimizle'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market'i ziyaret edip, depremzede ailelerle bir araya geldi. Kayseri halkına ve Başkan Çolakbayrakdar'a dualar eden depremzede aileler de, 'Kayseri'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Yüreklerimize su serptiniz ve acılarımızı hafiflettiniz' dedi.

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  • 02.03.2023 11:23
  • Güncelleme: 02.03.2023 15:41
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Dualarımız, depremzede kardeşlerimizle'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market’i ziyaret edip, depremzede ailelerle bir araya geldi. Kayseri halkına ve Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden depremzede aileler de, “Kayseri’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Yüreklerimize su serptiniz ve acılarımızı hafiflettiniz” dedi.

Sosyal Market’i ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, depremzede ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunup, acılarını paylaştı. Özellikle depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, AFAD ile Kocasinan Kaymakamlığı’na kayıtlı ve Kocasinan sınırları içerisinde yer alan depremzede aileler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği zamanlarda Sosyal Market’ten giysi ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarına dikkat çekerek, “Hayırseverler şehri Kayseri’miz, bir kez daha bu topraklarda hayırseverliğin ön planda olduğunu gösterdi. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını, deprem bölgesine seferber ederken, Kayseri halkımız ise ellerinden ne geliyorsa yaptılar ve yapıyorlar. Bu konuda herkesten Allah razı olsun. Bu zor zamanlarda deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tamamen depremzede kardeşlerimize hizmet vermeye başlayan Sosyal Market’imiz, misafirlerini ağırlıyor. Çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere herkesin giyimle ilgili bütün ihtiyaçlarını, Sosyal Market’imizle destek oluyoruz. Buradaki ürünlerin tedarik noktasında hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dualarımız, yüreğimiz, gönlümüz depremzede kardeşlerimizle. Allah’ın izni ile bununda üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu yaraları sarıp, bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Dilediği gibi mağazadan sıfır ürünleri seçen depremzede aileler ise Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, “Kayseri evimiz gibi. Yüreklerimize su serptiniz ve acılarımızı hafiflettiniz. Allah razı olsun. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte kalkacağız. Allah, böyle felaketlerden hepimizi korusun” diye konuştu.

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İHA

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