Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 100 dönüm alanda ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı. Hasadın ardından üretilecek yemeklik aspir yağını Dost Market de ihtiyaç sahibi ailelere hediye olarak dağıtacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olarak, bu yapılan çalışmanın Türkiye’ye örnek niteliğinde olduğunu vurguladı.

Hasanarpa Mahallesi’nde 100 dönüm arazi üzerinde aspirin hasadına katılan Başkan Çolakbayrakdar, biçerdöver üzerine çıkarak, hasad işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla Türkiye’ye örnek ve model olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ülkemizde her alanda üretimi yaygınlaştırmak ve Kayseri’mizin de her alanda örnek üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle tarımsal üretim konusunda Kocasinan Belediyesi olarak tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu noktada Hasanarpa Mahalle’mizdeki 100 dönüm kendi arazimize aspir dikmiştik ve şimdi hasadını yapıyoruz. Aspiri ektikten sonra hasad ediyoruz ve sonucunda çıkan aspir yağını da bilindiği üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu noktada hem tarımı teşvik etmek hem de tarımsal ürünlerin farklı alternatiflerini şehrimizde üretebildiğini göstermek önemli ve değerlidir. Özellikle aspir yağını yemeklik olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmamız neticede üretimden tüketimine kadar zincir halkasını tamamlamış oluyoruz. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen belediye’ olabilmenin bir örneği niteliğindedir. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. ‘Kendi kendine yetebilen belediye’ olarak yaptığımız bu çalışmalar, şehrimizden tüm Türkiye’ye örnek olabilecek niteliğindedir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz. Bu vesileyle Anadolu’nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimizin hasadları bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.