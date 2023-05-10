Başkan Çolakbayrakdar, engelliler haftasında gönüllere dokundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. 'Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız' diyen Başkan Çolakbayrakdar, engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğine dikkat çekerek '10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum' dedi.

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  • 10.05.2023 15:38
  • Güncelleme: 10.05.2023 16:00
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Başkan Çolakbayrakdar, engelliler haftasında gönüllere dokundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. “Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğine dikkat çekerek; “10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Derneğin bahçesinde Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) Başkanı Kadir Can Gökalp, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca, dernek üyeleri ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun onlarla keyifli sohbet etti. Yaptıkları hizmetlerle her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, her daim onlara destek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğine dikkat çekerek; “10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farklı farklı engel gruplarla bir aradayız. Farkındalık günü sadece bir arada olmuyoruz, bizler her gün engellilerle beraberiz ama bu farkındalığı şehrimizde yaşatabilmek için yoğun gayret ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yol, kaldırım, park, bahçe çalışmaları ve belediye hizmet binasındaki işlemlerin yanı sıra sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Bu vesileyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp de; “Engellilere yönelik çalışma ve hizmetlerinizi takdirle karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca ise Kocasinan Belediyesi’nin engelliler için yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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